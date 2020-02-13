Новости
Госдеп просит Россию сократить ядерные запасы
13 Февраль 2020, 05:45
Samsung озвучила цены на новые смартфоны
13 Февраль 2020, 05:00
Пенсионерка перевела мошенникам 1,4 млн рублей
13 Февраль 2020, 04:15
Снизить скорость до 50 км/ч предложили в России
13 Февраль 2020, 03:30
Названы 3 грубые ошибки при замене антифриза
13 Февраль 2020, 02:45
Россиян предупредили о новом способе воровства в торговых центрах
13 Февраль 2020, 01:15
Кабы я была царицей: приморцы могут представить себя президентом России
13 Февраль 2020, 00:30
Мишустин потребовал ускорить работу по нацпроектам
12 Февраль 2020, 23:45
Госдеп просит Россию сократить ядерные запасы
США намерены оказывать давление в этом вопросе
Советник Белого дома США по нацбезопасности Роберт О'Брайен
заявил, что Америка рассчитывает на то, что Москва и Пекин согласятся снизить
ядерные запасы, сообщает ИА DEITA.RU. США хочет заставить страны сократить
количество ядерного оружия в ближайшее время.
Как пишет РИА «ФАН», советник по нацбезопасности уверен в том, что Москва и Вашингтон готовы сокращать количество опасного вооружения. Однако проблемы могут возникнуть с Китаем. В таком случае США готовы давить на Пекин, но только после того, как заручатся поддержкой России.
Переговоры будут проходить за закрытыми дверями. Такая срочность вызвана тем, что договор о сокращении ядерного оружия между Россией и США истекает уже в 2021 году.