Госдеп просит Россию сократить ядерные запасы

Советник Белого дома США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Америка рассчитывает на то, что Москва и Пекин согласятся снизить ядерные запасы, сообщает ИА DEITA.RU. США хочет заставить страны сократить количество ядерного оружия в ближайшее время.



Как пишет РИА «ФАН», советник по нацбезопасности уверен в том, что Москва и Вашингтон готовы сокращать количество опасного вооружения. Однако проблемы могут возникнуть с Китаем. В таком случае США готовы давить на Пекин, но только после того, как заручатся поддержкой России.

Переговоры будут проходить за закрытыми дверями. Такая срочность вызвана тем, что договор о сокращении ядерного оружия между Россией и США истекает уже в 2021 году.