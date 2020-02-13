telegr wh call

Новости

Госдеп просит Россию сократить ядерные запасы

13 Февраль 2020, 05:45

Samsung озвучила цены на новые смартфоны

13 Февраль 2020, 05:00

Пенсионерка перевела мошенникам 1,4 млн рублей

13 Февраль 2020, 04:15

Снизить скорость до 50 км/ч предложили в России

13 Февраль 2020, 03:30

Названы 3 грубые ошибки при замене антифриза

13 Февраль 2020, 02:45

Россиян предупредили о новом способе воровства в торговых центрах

13 Февраль 2020, 01:15

Кабы я была царицей: приморцы могут представить себя президентом России

13 Февраль 2020, 00:30

Мишустин потребовал ускорить работу по нацпроектам

12 Февраль 2020, 23:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Госдеп просит Россию сократить ядерные запасы

США

США намерены оказывать давление в этом вопросе

Советник Белого дома США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Америка рассчитывает на то, что Москва и Пекин согласятся снизить ядерные запасы, сообщает ИА DEITA.RU. США хочет заставить страны сократить количество ядерного оружия в ближайшее время.

Как пишет РИА «ФАН», советник по нацбезопасности уверен в том, что Москва и Вашингтон готовы сокращать количество опасного вооружения. Однако проблемы могут возникнуть с Китаем. В таком случае США готовы давить на Пекин, но только после того, как заручатся поддержкой России.

Переговоры будут проходить за закрытыми дверями. Такая срочность вызвана тем, что договор о сокращении ядерного оружия между Россией и США истекает уже в 2021 году.

Читайте также:

Американцев эвакуируют из Китая

США борется с российской «Корпорацией зла»

Губернатор обвинил Госдеп в конфликте в Чемодановке

Елена Миронова

Популярное

Всемирно известный памятник археологии уничтожают в Приморье

Изменились способы передачи показаний за горячее водоснажение и тепловую энергию

«Денег нет, но вы держитесь»: россиянин процитировал ФНС Медведева, чтобы уйти от налогов

Коварный туман стал причиной нескольких ДТП
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...