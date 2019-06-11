Госдума советует министрам употребить власть в вопросе цен на бензин, сообщает DEITA.RU.

В скором времени планируется рассмотреть в первом чтении поправки к закону о бюджете 2019 года, и депутаты рекомендуют кабмину проявить твёрдость по отношению нефтяным компаниям. По плану на текущий год некоторую долю доходов — примерно 60 миллиардов рублей — государство передаст нефтедобывающим компаниям, как компенсацию за упущенную прибыль. Но глава Комитета палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что о прибылях и убытках нефтяных компаний государству заботиться не дело.

В прошлом году нефтяные компании, по словам Макарова, подняли цены до максимума, а потом потребовали поддержки. Но поддержку цен тех, которые разогнали, а не тех, которые были до этого. О помощи и финансовой поддержке в таком ключе речи не идет, подчеркнул глава Комитета. Нужно выбрать какой-либо другой вариант для дальнейшего взаимодействия и регулирования ситуации.

Анастасия Туркова