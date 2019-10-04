Госдума хочет лишать свободы за превышение скорости

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Депутаты не уверены, что такое суровое наказание адекватно воспримут в Москве и на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU.

Новое наказание для водителей, превысивших скорость на 20 км/ч предложили в Госдуме. Пример депутаты взяли с Европейского союза. О всех подробностях изданию «Москва» рассказал депутат «Единой России» Сергей Тен.

Не так давно новый вид наказания для водителей ввели в Эстонии. Там за превышение водителя вынуждают совершить «успокоительную остановку». В зависимости от скорости, на которую было зафиксировано превышение, зависит и время остановки – от 45 минут до часа.

Такую же меру хотят ввести и в Росс. Однако пока в тестовом режиме в разных субъектах федерации. Сергей Тен отметил, что не уверен, смогут ли водители одинакового воспринять такую меру наказания, например, в Москве и на Дальнем Востоке. Предположительно, эксперимент займет от 1 до 3 месяцев. По его итогам будет приниматься окончательное решение.

Елена Миронова

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