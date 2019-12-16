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Госдума хочет переселять россиян из ветхих домов в ипотечные

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Россиянам, которые живут в аварийных домах, хотят дать возможность переселяться за счет ипотеки, сообщает DEITA.RU.

«Известия» пишут, что в таком случае, по словам авторов законопроекта, первый взнос за ипотеку должен оплачивать Фонд содействия реформированию ЖКХ. При этом максимальная ставка по программе не должна превышать 3%.

Несколько ведущих партий страны высказались о том, что готовы поддержать идею.

Главной возможностью ипотечного жилья авторы законопроекта считают возможность россиян сразу переселиться в новую квартиру, пропуская этап проживания в «маневренном фонде» и бюрократическую волокиту.

Также подчеркивается, что сегодня в аварийном жилье живут, как правило,  люди с небольшим уровнем дохода, которые не могут взять ипотеку на общих условиях – как раз тут им на помощь придет Фонд содействия реформированию ЖКХ, который оплатит первоначальный взнос и часть регулярных платежей.

Однако, часть депутатов подчёркивает, что проект требует более детального рассмотрения – так как у части россиян нет средств на ипотеку даже на льготных условиях.

 

Александра Маслова

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