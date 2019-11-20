Госдума изменила налог на имущество по кадастру

Российским организациям теперь не придется платить налог на имущество от кадастровой стоимости с «иных» объектов недвижимости, сообщает DEITA.RU.

В сентябре 2019 года в Налоговый кодекс была внесена «кривая» норма, возмутившая бизнес. В соответствии с ней, облагаться «кадастровым налогом» должно было абсолютно любое имущество, независимо от того, включено ли оно в соответствующий перечень. То есть перечень объектов, налог с которых рассчитывался по кадастровой, а не балансовой стоимости, становился открытым.

Согласно принятому депутатами Государственной Думы 19 ноября закону, налог по кадастровой стоимости должен будет уплачиваться на административно-деловые и торговые центры, нежилые помещения (офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания), объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в РФ через постоянные представительства, а также объекты незавершенного строительства.

По кадастровой стоимости будет также уплачиваться налог на жилые помещения, гаражи, машино-места, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Формулировка "иные объекты" из статьи про налог на имущество убирается.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Дмитрий Санников