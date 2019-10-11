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Госдума лишила россиян выходного дня
Депутаты Государственной Думы отклонили законопроект о дополнительном выходном дне, сообщает DEITA.RU.
Разработали законопроект депутаты фракции ЛДПР предложили утвердить выходной день в понедельник после Пасхи. Как заявил один из законотворцев, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, Светлый пасхальный понедельник – обычная практика для христианского мира и во многих странах понедельник после Пасхи является выходным днем.
Для России установление религиозного праздника выходным днем – не впервой. Такковой один уже имеется – 7 января православное Рождество Христово.
Как отметила член комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб, делать выходным днем второй религиозный праздник, посвященный православию, будет неправильно с учетом многонационального и многоконфессионального состава нашей страны.
Как посчитали депутаты Государственной Думы, религиозные праздники необязательно устанавливать федеральными законами, внесением изменений в Трудовой Кодекс. Отдельные регионы могут сами объявить тот или иной день выходным и праздничным. В том числе и на религиозную тематику. Например, в Краснодарском крае нерабочим днем объявлен православный праздник Радоница. А в Республике Адыгея в связи с мусульманским праздником Ураза Байрам выходной день объявлен 5 октября.
Ну а потому большинство депутатов Государственной Думы проголосовали против законопроекта, и лишив россиян дополнительного выходного дня.
Впрочем, возможно, у россиян появится не один, а много дополнительных выходных дней. Идея Дмитрия Медведева о четырехдневной рабочей неделе все еще жива и обсуждается в коридорах власти. И не только власти. Премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков уже обсудили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По замыслу обоих руководителей, речь должна идти не просто о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а о нечто большем. Здесь Медведев вновь вернулся к одной из своих любимых тем «гибкости рабочего графика» в «цифровую эпоху».
Дмитрий Санников