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Правила продажи алкоголя снова изменят, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы рассмотрели предложение ограничить продажу алкоголя в нежилых помещениях жилых домов. Предлагается запретить продажу спиртного с 23 часов до 8 часов.
Как пишет «Парламентская газета», избиратели жаловались депутатам на рюмочные в жилых домах. Их, в частности, не устраивает шум от посетителей и поведение пьяных людей.
Однако законопроект отправили на доработку. Сообщается, что важно продумать еще и экономические вопросы. К рассмотрению вернутся осенью 2019 года.
Елена Миронова
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