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Госдума может запретить точечную застройку

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Депутаты Госдумы задумались о запрете точечных застроек в городах страны и возведения «человейников» без социальной инфраструктуры. Об этом сообщает DEITA.RU.

В рамках «правительственного часа», спикер нижней палаты Вячеслав Володин открыл дискуссию парламентариев о принятии в ближайшее время закона, запрещающего точечную застройку в российских городах. По мнению депутата, «убогие многоэтажки» не только «уродуют исторический центр» поселений, но и доставляют большие проблемы людям, вынужденных жить в этих домах.

«В высотках, чаще всего, есть проблемы с подачей воды и электричества, парковками, остановками и общей доступностью общественного транспорта. В детских садах и школах, находящихся в микрорайонах, очень быстро заканчивают места для детей, в поликлиниках - не хватает врачей», - поясняет Володин.

По словам председателя Госдумы, профильная рабочая группы займется разработкой законопроекта и в течение месяца представит макет поправок в действующее законодательство.

Возможно, такое понятие, как точечная застройка исчезнет из городов страны уже в две тысячи двадцать первом году.    

Также Володин спросил, планирует ли правительство внемлить мольбам граждан организовывать новоселье в только отстроенных микрорайонах лишь после проведения всей необходимой социальной инфраструктуры.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, власти страны знают об этой проблеме и уже приняли соответствующий нормативно-правовой акт, рекомендующий застройщикам возводить все необходимые социальные объекты для комфортной жизни россиян в новых и еще не «освоенных» микрорайонах. По словам чиновника, уже в две тысячи двадцать первом году рекомендация превратится в обязательство.

Екатерина Цой  

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