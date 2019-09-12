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Госдума начала готовиться к четырёхдневке

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госдума рф

У россиян может появиться дополнительный выходной, сообщает DEITA.RU.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о необходимости планомерного движения в направлении реализации предложения Дмитрия Медведева, который не исключил постепенного перехода на сокращённую рабочую неделю.

По словам председателя нижней палаты российского парламента, данное стремление следует начать с выработки понимания в обществе преимуществ такого перехода.

По мнению Володина, большинство гражданам должно поддержать переход на четырёхдневку и понять, какие плюсы и возможности несёт это нововведение.

Также спикер подчеркнул, что данный вопрос требует самого широкого обсуждения всех слоёв российского общества, экспертных групп и специалистов.

Кроме этого, у депутатов есть планы подготовить предложения по защите трудовых прав фрилансеров - людей, которые не имеют постоянного места работы и трудящихся дистанционно.

Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что переход на четырёхдневку не должен уменьшить заработную плату российских работников.

Дмитрий Шевченко

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