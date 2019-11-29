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26 Ноябрь 2019, 16:15

Госдума назвала самый главный осенний закон

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин огласил самый главный закон, который ведомство приняло в ноябре, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно сообщению на сайте Госдумы, наиболее важной инициативой стал принятый закон о федеральном бюджете на 2020, 2021 и 2022 годы – всего на трехлетний срок.

Одновременно с этим были приняты бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Главным событием закона стало то, что отдельно будет выделена сумма в почти триллион рублей для того, чтобы привлечь частные инвестиции в новые региональные проекты по всей стране.

«Без сомнения, если говорить о самом важном ноябрьском законе – это было принятие госбюджета до 2022 года», - заявил Володин.

Так же, согласно новелле, регионы получат больше льгот на возврат долгов перед федеральным бюджетом – возвращать можно будет около пяти процентов ежегодно. Однако, свободные средства должны обеспечивать приток инвестиций.

Напомним, что на сегодняшний день многие, в том числе и дальневосточные, регионы уже приняли проекты бюджетов на следующий год. В этих документах были рассмотрены различные необходимые расходы, плановые и резервные.

 

Александра Маслова

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