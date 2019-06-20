Идею сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуализированными поддерживает Геннадий Онищенко, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Идея индивидуализировать экзамены и проводить их в электронном формате, чтобы избежать списывания, уже озвучивалась. К тому же, такой подход позволит сгенерировать персональный вариант для каждого учащегося автоматически. Количество контролирующих и критиков также снизится.

Зампредседателя сказал, что такой подход даст возможность сделать уже существующий формат удобнее, не меняя его. Идея вернуть экзамен старого образца, существовавший до ЕГЭ, по его мнению, нельзя, ведь новое поколение учителей не знает, как он должен проводиться. Из этого следует, что лучший выход совершенствовать систему, имеющуюся на данный момент.

Анастасия Туркова