Новости
Незначительные нарушения ПДД, за которые можно остаться без прав
9 Октябрь 2019, 02:45
Развод на узкой дороге – что нужно знать?
9 Октябрь 2019, 02:00
Что будет после езды с лампочкой «низкий уровень топлива»?
9 Октябрь 2019, 01:15
Как поставлять самодельное пиво на рынок уже придумали в России
9 Октябрь 2019, 00:30
Власти придумали, как сэкономить бюджетные деньги на здоровье россиян
8 Октябрь 2019, 23:45
Частичную отмену пенсионной реформы поддержали в Госдуме
8 Октябрь 2019, 23:15
Путин выступил за важную бюджетную реформу
8 Октябрь 2019, 22:45
Госдума обиделась на исследование и предложила выдвинуть его на премию Шнобеля
8 Октябрь 2019, 22:15
Госдума обиделась на исследование и предложила выдвинуть его на премию Шнобеля
Политологи выяснили, что депутаты Госдумы, в основном от «Единой
России» практически ни разу не голосовали «против» в течение целого года,
сообщает DEITA.RU.
Эксперты Центра политической конъюнктуры провели исследование того, как в течение года голосовали депутаты Госдумы. По информации РБК, выяснилось, что с прошлой осени «против» был всего 1% голосов от общего числа.
Исследование также показало, депутаты от каких фракций чаще всего соглашаются со всеми предложенными законами. На первом месте «Единая Россия». «За» депутаты партии голосовали более 800 раз, а против было лишь 0,15% голосов. На втором месте КПРФ – 7% «за» и 3,8% «против».
Политологи уверены, что голосов «против» будет еще меньше из-за приближающихся выборов в Госдуму. Так депутаты рассчитывают на лояльность в получении мандатов.
Советник спикера Госдумы по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова заявила, что это исследование «достигло дна», и за него надо дать авторам Шнобелевскую премию.
Елена Миронова