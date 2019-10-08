Госдума обиделась на исследование и предложила выдвинуть его на премию Шнобеля

Политологи выяснили, что депутаты Госдумы, в основном от «Единой России» практически ни разу не голосовали «против» в течение целого года, сообщает DEITA.RU.



Эксперты Центра политической конъюнктуры провели исследование того, как в течение года голосовали депутаты Госдумы. По информации РБК, выяснилось, что с прошлой осени «против» был всего 1% голосов от общего числа.

Исследование также показало, депутаты от каких фракций чаще всего соглашаются со всеми предложенными законами. На первом месте «Единая Россия». «За» депутаты партии голосовали более 800 раз, а против было лишь 0,15% голосов. На втором месте КПРФ – 7% «за» и 3,8% «против».

Политологи уверены, что голосов «против» будет еще меньше из-за приближающихся выборов в Госдуму. Так депутаты рассчитывают на лояльность в получении мандатов.

Советник спикера Госдумы по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова заявила, что это исследование «достигло дна», и за него надо дать авторам Шнобелевскую премию.

Елена Миронова