Госдума одобрила поправки к Конституции – список

Депутаты в первом чтении согласились со всеми предложениями президента, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 23 января, депутаты Госдумы приняли все поправки в Конституцию, которые предложил президент и члены рабочей группы. Об этом сообщается на официальном сайте российского парламента. "За" внесение изменений в основной закон страны депутаты проголосовали единогласно.

Так, депутаты согласны внести изменения в положения 22-х статей глав 3-8 Конституции. При этом особо подчеркивается, что первые главы, самые фундаментальные, не затрагиваются. Все поправки направлены на социальную защиту россиян и усиление роли народа в управлении.

Список изменений:

Меры соцподдержки – МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, а пенсии и прочие выплаты должны регулярно индексироваться.

Требования к президенту – не менее 25 лет проживания в России до выборов и отсутствие иностранного гражданства и вида на жительство до выборов.

Верховенство российского права – если иностранные договоры и законы противоречат Конституции, то российский закон признается решающим.

Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям – будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Усиление роли Совета Федерации – руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.

Елена Миронова