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Госдума одобрила предложение Путина в первом чтении
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Госдума одобрила предложение Путина в первом чтении
Новая должность может появиться в России в ближайшее время,
сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы одобрили предложение Владимира Путина о создании в России новой должности – председателя Совета Безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Поправки в Федеральный закон «О безопасности» пока приняты только в первом чтении. Депутаты согласились с тем, что полномочия зампреда Совбеза будет определять лично президент. Президент также будет назначать человека на должность и освобождать от нее.
Также поправки в закон предъявляют требования к кандидату на должность – у него не должно быть иностранного гражданства или вида на жительство. Первым человеком, который займет новый пост, станет Дмитрий Медведев, который на прошлой неделе покинул должность председателя правительства РФ.
Елена Миронова