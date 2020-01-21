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6 Декабрь 2019, 18:15

Госдума одобрила предложение Путина в первом чтении

Госдума

Новая должность может появиться в России в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы одобрили предложение Владимира Путина о создании в России новой должности – председателя Совета Безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Поправки в Федеральный закон «О безопасности» пока приняты только в первом чтении. Депутаты согласились с тем, что полномочия зампреда Совбеза будет определять лично президент. Президент также будет назначать человека на должность и освобождать от нее.

Также поправки в закон предъявляют требования к кандидату на должность – у него не должно быть иностранного гражданства или вида на жительство. Первым человеком, который займет новый пост, станет Дмитрий Медведев, который на прошлой неделе покинул должность председателя правительства РФ.

Елена Миронова

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