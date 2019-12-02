Госдума опять вмешивается в продажу лекарств

Депутаты хотят вернуться к старому законодательству, сообщает DEITA.RU.



Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил о необходимости менять закон о рекламе. В частности, снова ввести полный запрет на рекламу лекарств.

По мнению депутата, сейчас в СМИ и соцсетях можно увидеть только рекламу иностранных препаратов. Это вынуждает людей покупать именно зарубежные, дорогие и раскрученные препараты. В то же время российские лекарства остаются менее востребованными из-за того, что у их производителей нет больших денег на рекламу.

Также российские фармкомпании пожаловались властям на засилье «иностранщины» в аптеках. Препараты, произведенные на российских заводах, не могут даже выставить на витрины.

Елена Миронова