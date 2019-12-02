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Госдума опять вмешивается в продажу лекарств
Депутаты хотят вернуться к старому законодательству,
сообщает DEITA.RU.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил о необходимости менять закон о рекламе. В частности, снова ввести полный запрет на рекламу лекарств.
По мнению депутата, сейчас в СМИ и соцсетях можно увидеть только рекламу иностранных препаратов. Это вынуждает людей покупать именно зарубежные, дорогие и раскрученные препараты. В то же время российские лекарства остаются менее востребованными из-за того, что у их производителей нет больших денег на рекламу.
Также российские фармкомпании пожаловались властям на засилье «иностранщины» в аптеках. Препараты, произведенные на российских заводах, не могут даже выставить на витрины.
Елена Миронова