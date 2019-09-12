Госдума отказалась вернуть пиво на стадионы

Болельщики продолжат смотреть матчи "на сухую", сообщает DEITA.RU.

Профильный комитет Госдумы, занимающийся вопросами спорта, отказался поддерживать инициативу по снятию запрета на потребления пива во время нахождения на стадионах.

При этом, данное решение депутатов не означает, что вопрос решён окончательно. Идея будет дорабатываться и рассматриваться дополнительно.

Главным аргументом "за" возвращение пива на стадионы стал якобы положительный опыт Чемпионата Мира по футболу прошлого года.

Кроме этого, очень часто именно алкогольные компании становятся спонсорами спортивных мероприятий, поэтому их продукция может быть уместна для болельщиков ещё и по этой причине.

Также инициаторы предложения отметили, что запрет на пиво должен распространяться только на детские и юношеские мероприятия.

Дмитрий Шевченко