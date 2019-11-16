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Госдума открещивается от минимальных зарплат бюджетников

госдума рф

По мнению парламентариев, новый законопроект о зарплате бюджетников не будет поддержан, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА Новости, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что законопроект о минимальных зарплатах бюджетников в два прожиточных минимума вряд ли будет поддержан, поскольку в нем нет четко прописанных источников финансирования. При этом парламентарий оговорился, что сама идея повышения зарплат бюджетникам достойна поддержки.

Об этом же пишет и ТАСС, ссылаясь на собственные источники в Госдуме – нет четких финансовых расчетов, нет и повышения зарплат.

Ранее стало известно о том, что в Государственную Думу депутатами парламента Северной Осетии был внесен новый законопроект.

В соответствии с документом, депутаты предлагают внести изменения в Трудовой кодекс. Его суть состоит в том месячная заработная плата медицинского работника, педагогического работника, а также работника культуры не может быть ниже двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Источником возможных расходов бюджетов в 2020 и последующих годах в целях доведения уровня заработной платы работников, получающих более низкое обеспечение, до уровня, предусмотренного проектом федерального закона, предполагались некие абстрактные доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.

Дмитрий Санников

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