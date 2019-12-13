telegr wh call

Новости

Военным дадут дополнительные квартиры

13 Декабрь 2019, 19:20

У диких зверей в Перми украли 130 миллионов

13 Декабрь 2019, 19:15

Центробанк: схема борьбы с мошенниками не сработает

13 Декабрь 2019, 19:10

Как законно припарковаться там, где запрещено

13 Декабрь 2019, 19:00

31 декабря сделали выходным на Дальнем Востоке

13 Декабрь 2019, 18:45

«Займите у кого-нибудь» — частная клиника разгневала женщину

13 Декабрь 2019, 18:30

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

13 Декабрь 2019, 18:15

Джип министра попал "в замес" с внедорожником

13 Декабрь 2019, 18:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Госдума отложила маркировку лекарств

лекарства, таблетки, здравоохранение, здоровье

Депутаты Государственной Думы продлили переходный период внедрения обязательной маркировки лекарств до 1 июля 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Как отметили российские парламентарии, обязательная маркировка лекарств откладывается из-за неготовности отрасли. По словам председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Морозова, только 15 процентов производителей зарегистрировано в соответствующей информационной системе, только 8 процентов лекарственных средств «погружено» в эту систему, а соответствующим образом оборудовано чуть более половины упаковочных линий.

Ранее вопрос маркировки лекарств затронули в Приморье на встрече с представителями бизнес-сообщества по направлению «Деятельность органов власти по вопросам лицензирования медицинской деятельности». 

«Под маркировку товаров попадают все лекарственные препараты, а они есть не только в аптеках, но и в медицинских учреждениях. Поэтому эта тема стала такой важной для предпринимателей. Мы всегда готовы оказать поддержку и, понимая, что отрасль еще не в полной мере готова к переходу на обязательную маркировку, обратились ко всем депутатам Государственной Думы РФ от Приморского края и сенаторам с просьбой поддержать законопроект об отложении срока введения обязательной маркировки», - подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Россияне разорятся на лекарствах

Госдума опять вмешивается в продажу лекарств

Жириновский хочет запретить рекламу лекарства на ТВ

Популярное

Снижение пенсионного возраста пробивает Трутнев

Шойгу сообщил о ЧП в армии

Известно, когда Путин отменит повышение пенсионного возраста

«Как круто» — видео уборки снега «взорвало» соцсети
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...