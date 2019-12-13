Госдума отложила маркировку лекарств

Депутаты Государственной Думы продлили переходный период внедрения обязательной маркировки лекарств до 1 июля 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Как отметили российские парламентарии, обязательная маркировка лекарств откладывается из-за неготовности отрасли. По словам председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Морозова, только 15 процентов производителей зарегистрировано в соответствующей информационной системе, только 8 процентов лекарственных средств «погружено» в эту систему, а соответствующим образом оборудовано чуть более половины упаковочных линий.

Ранее вопрос маркировки лекарств затронули в Приморье на встрече с представителями бизнес-сообщества по направлению «Деятельность органов власти по вопросам лицензирования медицинской деятельности».

«Под маркировку товаров попадают все лекарственные препараты, а они есть не только в аптеках, но и в медицинских учреждениях. Поэтому эта тема стала такой важной для предпринимателей. Мы всегда готовы оказать поддержку и, понимая, что отрасль еще не в полной мере готова к переходу на обязательную маркировку, обратились ко всем депутатам Государственной Думы РФ от Приморского края и сенаторам с просьбой поддержать законопроект об отложении срока введения обязательной маркировки», - подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

Дмитрий Санников