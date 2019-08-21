Комментировать события взялся Антон Морозов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



За последние несколько лет в Польше планомерно уничтожают памятники советским воинам. Если в конце прошло века их в стране насчитывалось порядка 500, то сейчас осталось около ста.

Как отметил депутат Государственной Думы РФ Антон Морозов, что такие действия и такая риторика властей оскорбляет не только Россию, но и многих граждан Польши. По мнению депутата, власти Польши, которые принимают такие решения, руководствуются мнением неких западных стран, которые заинтересованы в развитии конфликта с Россией.

Елена Миронова