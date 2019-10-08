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Госдума: Пенсионной реформы можно было избежать
Депутат Госдумы заявил, что пенсионная реформа была проведена в России не из необходимости, а чтобы «пенсионные» деньги россиян пополнили госбюджет. Об этом сообщает DEITA.RU.
С «обличающей» речью об истинном назначении повышения пенсионного возраста в стране выступил парламентарий Федот Тумусов. Он же раскрыл «страшную правду» об увеличении налога на добавочную стоимость и итоговом распределении поступивших в бюджет денег граждан.
По словам Тумусова, государство серьезно просчиталось в соразмерении своих реальных аппетитов, когда решило повысить возрастной порог россиян для выхода на заслуженный отдых и заодно поднять налоги. По его словам, власти лишили десятки тысяч россиян возможности увидеть свою пенсию даже в теории ради повышения экономики страны, но при этом так и не смогли потратить «сэкономленные» на благополучии граждан шестьсот миллиардов рублей. оказалось, что к концу августа текущего года власти потратили меньше шестидесяти процентов бюджета. Это очень низкий показатель. Самый низкий за последние семь лет.
«Вот она «страшная правда»: пенсионный возраст можно было не повышать. НДС оставить на прежнем уровне. Потому что вы просто не смогли потратить эти деньги», - заявил депутат.
Напомним, пенсионная реформа, включающая в себя поэтапное повышение минимального возраста для выхода на заслуженный отдых, была запущена в России в начала две тысячи девятнадцатого года. С первого января возрастной порог поднялся на пять лет: теперь мужчины-предпенсионеры могут выйти на пенсию по достижению шестидесяти лет, а женщины - шестидесяти.
Екатерина Цой