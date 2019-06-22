Инициатива МВД, согласно которой инспектор может оставить автолюбителя без прав, не прибегая к суду, Госдуме не понравилась, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев удивился и спросил, чем плох порядок, применяемый сегодня. Права граждан ограничиваются в тех случаях, когда это обосновано.

Слишком похоже это на коррупцию, чтобы можно было согласиться с предложением, добавляет Пискарев, предлагая тщательно такое нововведение обсудить и проверить. Во избежание злоупотреблений.

Анастасия Туркова