Госдума поддержала Яровую и закон о школьном питании

Профильный комитет Госдумы единогласно поддержал законопроект о качестве и безопасность пищи, в том числе детского питания, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили СМИ после соответствующего заседания, комитет рекомендовал принять указанный документ во втором чтении.

Отметим, что инициатором законопроекта об обязательном бесплатном горячем питании для всех школьников младших классов стала Ирина Яровая.

«Им должны быть обеспечены все ученики начальных классов, вне зависимости от социального статуса, и расположения школы», - заявила спикер.

Депутат добавила, что работа над реализацией проекта должна идти беспрерывно – чтобы все территории уже начали готовить школьные пищеблоки для возможности регулярного приготовления качественной и здоровой еды.

Напомним, что подобная инициатива уже обсуждалась в конце октября прошлого года. Основная идея состоит в том, чтобы обеспечить качественным питанием не только льготные категории школьников, но и всех учащихся с первого по четвертый класс школы. Инициатива стала итогом коллективной работы парламентариев и руководителя Совфеда Валентины Матвиенко.

Документ оговаривает, что школьный рацион детей должен проходить жесткую проверку на соответствие стандартам безопасности и быть не просто сытным, а еще и полезным для детского организма.

Александра Маслова