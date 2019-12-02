Госдума повышает стоимость Интернета

Депутаты Государственной Думы отказали в поддержке законопроекту о безвозмездном доступе интернет-провайдеров к внутридомовой инфраструктуре, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Ъ», на заседании комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ были разработаны поправки, которые разрешат управляющим компаниям взимать плату с операторов за установку оборудования связи и на электроэнергию.

Как рассказала «Ъ» куратор рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве Ирина Левова, по ее мнению, предложения депутатов приведут к повышению коррупционных рисков и может негативно сказаться на качестве оказываемых услуг.

Негативно высказались против депутатских поправок и сами провайдеры. В комментариях «Ъ» представитель МТС указал, что эти инициативы приведут к росту тарифов на услуги проводной связи. Доводы же управляющих компаний о выплатах, по его мнению, экономически не обоснованы, так как все расходы уже компенсируются коммунальными платежами.

Об этом же говорит «Ъ» и представитель «Мегафона», который указал, что операторы уже несут расходы на эксплуатацию сетей связи. Предупредили о возможных последствиях и в «Ростелекоме», отметив, что любая монополия или закрепление платы за дополнительные услуги имеют высокие риски ограничения прав граждан на получение качественных услуг от оператора.

Дмитрий Санников