Депутат ГД уверен, что орган законодательной власти надо наделить большими полномочиями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Депутат Государственной Думы Михаил Щапов заявил, что считает, что в России необходимо усилить роль ГД в формировании законов.

Щапов считает, что сейчас многие законы в стране принимаются в обход Госдумы – через нормативно-правовые акты правительства. Это приводит к тому, что создается впечатление: экономика для властей важнее людей.

Елена Миронова