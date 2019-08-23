Источник изображения: «Deita.ru»
Депутат ГД уверен, что орган законодательной власти надо
наделить большими полномочиями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Депутат Государственной Думы Михаил Щапов заявил, что считает, что в России необходимо усилить роль ГД в формировании законов.
Щапов считает, что сейчас многие законы в стране принимаются в обход Госдумы – через нормативно-правовые акты правительства. Это приводит к тому, что создается впечатление: экономика для властей важнее людей.
Елена Миронова
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