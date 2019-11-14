Новости
Подробности прохождения циклона дали синоптики
14 Ноябрь 2019, 06:30
Госдума предлагает жестко наказывать новостные ресурсы и соцсети
14 Ноябрь 2019, 05:45
Власти хотят увеличить штрафы в разы
14 Ноябрь 2019, 05:00
Касается каждого водителя: ГИБДД проводит новый рейд
14 Ноябрь 2019, 04:15
Сколько платить за ремонт машины после попадания в люк, сказал суд
14 Ноябрь 2019, 03:30
Названы привычки, мешающие похудеть
14 Ноябрь 2019, 02:45
Стало известно имя самого сексуального мужчины
14 Ноябрь 2019, 02:00
За обычную переписку можно навсегда лишиться WhatsApp
14 Ноябрь 2019, 01:15
Госдума предлагает жестко наказывать новостные ресурсы и соцсети
Депутаты переживают, что без этого заинтересованные лица
смогут вмешиваться в выборы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Депутат Госдумы Леонид Левин сделал заявление относительно соцсетей и сайтов с новостями. По мнению депутата, необходимо вместе с Роскомнадзором ужесточить законодательство.
Дело в том, что сейчас только официально зарегистрированные СМИ несут ответственность за то, что публикуют. В то время, как незарегистрированные издания могут нарушать законы, например, вмешиваться в выборы и нарушать дни тишины.
Депутат признал, что существующие законы никак не действуют – особенно на иностранные соцсети. Именно поэтому важно в ближайшее время разработать ужесточение законодательства.
Елена Миронова