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Госдума предлагает жестко наказывать новостные ресурсы и соцсети

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Депутаты переживают, что без этого заинтересованные лица смогут вмешиваться в выборы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Депутат Госдумы Леонид Левин сделал заявление относительно соцсетей и сайтов с новостями. По мнению депутата, необходимо вместе с Роскомнадзором ужесточить законодательство.

Дело в том, что сейчас только официально зарегистрированные СМИ несут ответственность за то, что публикуют. В то время, как незарегистрированные издания могут нарушать законы, например, вмешиваться в выборы и нарушать дни тишины.

Депутат признал, что существующие законы никак не действуют – особенно на иностранные соцсети. Именно поэтому важно в ближайшее время разработать ужесточение законодательства.

Елена Миронова

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