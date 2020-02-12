Госдума предложила давать жилье не очень молодым семьям

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Тамара Плетнева предлагает расширить условия для государственной программы «Обеспечение жильём молодых семей», сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно действующей версии программы, молодая семья может улучшить жилищные условия. Необходимо, чтобы члены семьи были не старше 35 лет. Это касается обоих супругов, или одного из родителей, если он один воспитывает ребёнка.

Условия программы предполагают, что участники исключаются из очереди на жильё, если хотя бы одному из супругов исполняется 36 лет и более. Как отмечает портал «Солидарность», очередь на жильё по данной программе исчисляется сотнями тысяч человек. По состоянию на начало января 2019 года, в России 220 тысяч семей ожидают своей очереди на улучшение жилищных условий. При этом государство ежегодно имеет возможность сократить очередь лишь на 7 – 8 тысяч семей. Нетрудно подсчитать, что даже если молодая семья оформила документы на участие в программе в 18 лет (официально разрешенный возраст вступления в брак), будучи в конце очереди, семья рискует получить жильё лишь к 45 годам.

Тамара Плетнева предлагает принять дополнительный законопроект, которые касается гарантий, предоставляемых молодой семье. В случае принятия закона, молодая семья сможет претендовать на улучшение жилищных условий, даже если со времени подачи заявки до включения в программу и ее реализации в их отношении супругам исполнилось более тридцати пяти лет.

Ранее сообщалось о том, что банки наделят правом отъёма объектов недвижимости у недобросовестных держателей ипотеки. В России насчитывается свыше 20 тысяч квартир, оформленных по ипотечному займу, по которым существуют проблемы с оплатой обязательных взносов.