Законотворцы скорректировали цены на топливо задним числом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

18 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Второе и третье чтение документа планируется провести на следующей неделе.

Парламентарии проголосовали за новый демпфирующий механизм, который даст возможность компенсировать часть стоимости получаемой нефти в целях сдерживания роста цен на топливо.

Это позволит увеличить размер компенсации с 1 июля 2019 года с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а с 2020 года для бензина с 50% до 68%, для дизтоплива - до 65%.

Демпферный механизм будет работать, если оптовые цены на бензин отклоняются от условных показателей не более чем на 10%.

Дмитрий Шевченко