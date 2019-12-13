Госдума приняла поправки в закон о пенсии

Накопительную часть пенсии будут выплачивать дольше, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, инициированный российским правительством. Речь идет об увеличении периода выплат накопительных пенсий.

Как пишет «Российская газета», депутаты изменили лишь ожидаемый, расчетный период выплат на полгода. В России считают, что после выхода на пенсию (для накопительной части этот срок оставили на дореформенном уровне) мужчины проживут 16,56 лет, а женщины 26,28 лет.

Сообщается также, что новые правила никак не повлияют на выплаты страховых пенсий. Средний размер накопительной части составляет 960 рублей.

Елена Миронова