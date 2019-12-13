telegr wh call

Новости

Госдума приняла поправки в закон о пенсии

13 Декабрь 2019, 00:30

МРОТ, курилки и содержание детей в тюрьмах: депутаты приняли законы

12 Декабрь 2019, 23:45

Более 5 млн рублей выделили депутатам на путевку в Австралию

12 Декабрь 2019, 23:15

Орешкин сказал, что ждет экономику в новом году

12 Декабрь 2019, 22:45

Кремль уверен, что Европа прячет у себя террористов

12 Декабрь 2019, 22:15

Шойгу сообщил о ЧП в армии

12 Декабрь 2019, 21:45

Пятницы должен опасаться каждый владелец квартиры

12 Декабрь 2019, 21:15

Поборы с бизнеса увеличат в разы

12 Декабрь 2019, 20:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Госдума приняла поправки в закон о пенсии

Бедность пенсия

Накопительную часть пенсии будут выплачивать дольше, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, инициированный российским правительством. Речь идет об увеличении периода выплат накопительных пенсий.

Как пишет «Российская газета», депутаты изменили лишь ожидаемый, расчетный период выплат на полгода. В России считают, что после выхода на пенсию (для накопительной части этот срок оставили на дореформенном уровне) мужчины проживут 16,56 лет, а женщины 26,28 лет.

Сообщается также, что новые правила никак не повлияют на выплаты страховых пенсий. Средний размер накопительной части составляет 960 рублей.

Елена Миронова

Читайте также:

Дело за Путиным – закон о пенсиях приняли

Государство сэкономит миллиарды за счет пенсий

«Это справедливо»: Госдума прокомментировала взыскание долгов с пенсий

Популярное

Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу

Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье

Стала известна правда о миллионах Кожемяко

Большой передел: 5 регионов ДФО хотят перекроить
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...