telegr wh call

Новости

«Это полный контроль над жизнью каждого»: эксперт об инициативе Путина

16 Октябрь 2019, 00:30

Госдума прокомментировала введение единой платежки по ЖКХ

15 Октябрь 2019, 23:45

Обязательную комиссию для всех клиентов вводит Сбербанк

15 Октябрь 2019, 23:15

Матерей-одиночек лишат детских пособий

15 Октябрь 2019, 22:45

Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

15 Октябрь 2019, 22:15

Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы

15 Октябрь 2019, 21:45

Отмену моратория на смертную казнь все же рассмотрит Госдума

15 Октябрь 2019, 21:15

Большегруз протаранил легковушку: пробка образовалась в столице

15 Октябрь 2019, 20:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Госдума прокомментировала введение единой платежки по ЖКХ

жкх

Большое количество разных платежек усложняет россиянам жизнь, сообщает DEITA.RU.

Автор инициативы о введении по всей стране единой платежки ЖКХ прокомментировал возможность этого нововведения в стране. Об этом сообщает «Российская газета».

Сообщается, что депутаты Госдумы, куда уже внесено предложение, рассмотрят его в текущей сессии. Однако рассчитывать на то, что проект быстро пройдет второе и третье чтение, нельзя. Скорее всего, к предложению будет много нареканий и поправок. Автор инициативы рассчитывает на принятие закона весной.

Сообщается также, что в России назрела необходимость введения такой поправки. Большое количество разных платежных документов осложняет их оплату, а также внесение изменений при ошибке.

Елена Миронова

Читайте также:

Квитанция ЖКХ изменится до неузнаваемости

Вот когда можно не платить сантехнику

Счета за ЖКХ резко упадут в цене

Популярное

Владельцев банковских карт ждет новое уведомление банка

Квитанция ЖКХ изменится до неузнаваемости

Кожемяко снизил районный коэффициент

Судьбу детей погибшей при обрушении дома решит Кожемяко
Загрузка...
Загрузка...