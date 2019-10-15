Госдума прокомментировала введение единой платежки по ЖКХ

Большое количество разных платежек усложняет россиянам жизнь, сообщает DEITA.RU.



Автор инициативы о введении по всей стране единой платежки ЖКХ прокомментировал возможность этого нововведения в стране. Об этом сообщает «Российская газета».

Сообщается, что депутаты Госдумы, куда уже внесено предложение, рассмотрят его в текущей сессии. Однако рассчитывать на то, что проект быстро пройдет второе и третье чтение, нельзя. Скорее всего, к предложению будет много нареканий и поправок. Автор инициативы рассчитывает на принятие закона весной.

Сообщается также, что в России назрела необходимость введения такой поправки. Большое количество разных платежных документов осложняет их оплату, а также внесение изменений при ошибке.

Елена Миронова