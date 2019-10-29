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Госдума раскритиковала желание властей собирать больше штрафов с водителей
Такой подход к организации дорожного движения мэриями, а не
ГИБДД Вячеслав Лысаков назвал недопустимым, сообщает DEITA.RU.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал невозможность отмены нештрафуемого порога превышения скорости в России. Об этом сообщает РБК.
По словам Лысакова, говорить об отмене этого порога можно будет только после того, как все дороги, знаки, разметку и камеры в России проверят специалисты. Часто бывает так, что камеры установлены не в самых аварийных местах, а просто в тех, где проще всего выписывать штрафы.
Еще одна беда, с которой, по мнению депутата, надо бороться – коммерциализация.речь идет о том, что организацией движения занимается не ГИБДД, а местные власти. Они устанавливают знаки, регулируют парковки – платные и запрещенные места с работающим эвакуатором. Это не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения, а только позволяет городам больше зарабатывать на штрафах.
В качестве примера своих слов Лысаков привел Москву. Так, мэрия разрешает платную парковку в местах, которые не предназначены для этого, и, наоборот, хапрещае там, где авто никому не мешают. Такая же ирия на трассах: плестись со скоростью 80 км/ч на пустой и идеальной дороге – выгодно это только сборщикам штрафов.
Елена Миронова