Госдума расширила список налогов для предпринимателей

Депутаты Государственной Думы расширили реестр применения патентной системы налогообложения, сообщает DEITA.RU.

Согласно новому закону, патентной системой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, занимающиеся животноводством и растениеводством. Кроме этого, были расширены права на использование патентов для ИП, занимающихся фотобизнесом, дополнительным образованием и приготовлением продуктов для торжественных мероприятий.

По мнению законодателей, закон позволит обеспечить пополнение местных бюджетов и простимулирует экономический рост на территории сельских территорий. Депутаты отметили, что использовать патентную систему возможно на определенный срок, в зависимости от сезона.

Как отметила приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина, расширение патентной системы налогообложения является плюсом по нескольким причинам.

«Патентная система налогообложения - одна из самых простых систем. Она специально создавалась как раз для индивидуальных предпринимателей с числом работников не более 15 человек. Патент можно взять на любое количество дней. Хочешь репетиторством заняться в июле, пожалуйста: бери патент на это время, после налоги заплатил и живи спокойно. Система очень гибкая, не нужно сдавать никакой отчетности», - отметила бизнес-омбудсмен.

При этом Марина Шемилина напомнила, что индивидуальные предприниматели самостоятельно выбирают систему налогообложения. Для них есть несколько вариантов, в том числе и патентная система.

Иван Крышан