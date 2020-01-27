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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Госдума расширила список налогов для предпринимателей

Госдума

Депутаты Государственной Думы расширили реестр применения патентной системы налогообложения, сообщает DEITA.RU.

Согласно новому закону, патентной системой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, занимающиеся животноводством и растениеводством. Кроме этого, были расширены права на использование патентов для ИП, занимающихся фотобизнесом, дополнительным образованием и приготовлением продуктов для торжественных мероприятий.

По мнению законодателей, закон позволит обеспечить пополнение местных бюджетов и простимулирует экономический рост на территории сельских территорий. Депутаты отметили, что использовать патентную систему возможно на определенный срок, в зависимости от сезона.

Как отметила приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина, расширение патентной системы налогообложения является плюсом по нескольким причинам.

«Патентная система налогообложения - одна из самых простых систем. Она специально создавалась как раз для индивидуальных предпринимателей с числом работников не более 15 человек. Патент можно взять на любое количество дней. Хочешь репетиторством заняться в июле, пожалуйста: бери патент на это время, после налоги заплатил и живи спокойно. Система очень гибкая, не нужно сдавать никакой отчетности», - отметила бизнес-омбудсмен.

При этом Марина Шемилина напомнила, что индивидуальные предприниматели самостоятельно выбирают систему налогообложения. Для них есть несколько вариантов, в том числе и патентная система.

Иван Крышан

 

 

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