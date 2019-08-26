Предлагается отправлять владельцев собак в колонию до пяти лет, сообщает DEITA.RU.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин получил письмо от президента общественной организации «Коллективная защита» Марата Аманлиева. В своем письме общественник требует ввести штрафы и даже уголовное наказание для собачников.

Общественник считает, что за выгул собак из списка опасных пород МВД надо жестко наказывать. Например, если пес был на выгуле не по правилам (без поводка и намордника) и причинил человеку легкий вред здоровью, надо штрафовать хозяина на 200 тысяч рублей. об этом сообщает «Ура.ру».

А вот, если, собака опасной породы причинила человеку тяжкий вред здоровью, то хозяина надо штрафовать на 400 тысяч рублей и ограничивать свободы до одного года. Если от укусов собаки человек умер, тогда хозяина надо сажать в колонию на 5 лет.

Елена Миронова