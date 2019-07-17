Идея вернуть курилки в аэропортах страны принята Госдумой в первом чтении, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Законопроект приняли во вторник большинством голосов. Теперь аэропортам разрешено иметь особые комнаты для тех, кто курит. Они должны быть оборудованы добротными системами вентиляции.

Некурящим людям больше не придется рисковать здоровьем и испытывать дискомфорт от встречи с курящими в туалетах. До этого никакие штрафы не могли остановить ожидающих свой рейс путешественников. Теперь же ценители чистого воздуха смогут вздохнуть с облегчением.

Анастасия Туркова