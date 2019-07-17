Министров хотят обязать отчитываться перед парламентом, эту обязанность депутаты намерены прописать в конституции, сообщает DEITA.RU.



С такой инициативой выступил спикер Вячеслав Володин. Он призывает жестче контролировать работу министерств, а самих глав обязать отчитываться о проделанной работе. Кроме того, Володин хочет принимать участие в консультациях по назначению министров и привлечь к этому членов Госдумы. Сейчас такой практики нет - только по личной договоренности с Путиным.

Таким образом, парламентарии хотят расширить свое влияние на российскую власть. Первый сигнал о том, что депутатам мало, прозвучал еще в марте текущего года.

Под раздачу попал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Выступая в Госдуме, он не смог ответить на вопросы депутатов о реализации нацпроектов и сроках их выполнения.

Володин и Орешкин вступили в перепалку, и выступление министра завершилось досрочно. Такого в России не было 20 лет.

Орешкина закидали вопросами по конкретным суммам, и тут министр "поплыл", ибо в докладе у него их не было. Спикер Володин иронично предложил министру в следующий раз прийти подготовленным.

Вячеслав Володин проявил себя хитрецом. "Топтание" на Орешкине, видимо, должно было в условиях неблагоприятного политического климата поднять рейтинг Госдумы таким популистским шагом.

Новые пожелания Володина по отчетам министров являются закономерным продолжением стратегии защиты и укрепления авторитета его структуры - Государственной Думы России, рейтинг доверия которой в стране традиционно невысок.

Василий Кучин