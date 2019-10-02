Госдума решила запретить наклейки на автомобилях

Отвлекающие наклейки на автомобилях хотят запретить, сообщает DEITA.RU.



С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Тен. Он уверен, что наклейки провоцируют ДТП. Правда, не все, а лишь некоторые попали в немилость у Тена.

Депутат призывает убрать знаки «женщина за рулем», изображения чайников и фразы «соблюдай дистанцию» и иже с ними, взятые из простонародного обращения.

Посторонние картинки отвлекают водителей от вождения. Законодатель считает абсолютно излишним сообщать о гендерной принадлежности автолюбителя. Кроме того, опытным водителям не стоит клеить «чайники» даже в целях самоиронии.

Даже отвлечение на доли секунды от дороги может стать причиной серьезной аварии. А скорости на дорогах постоянно растут, как и необходимость все оперативнее реагировать на ситуации. Примечательно, что например наклейки вроде «можем повторить» с символикой СССР и фашистской Германии в недвусмысленной позе депутат не упомянул.

Отметим, еще в прошлом году премьер министр Дмитрий Медведев отменил обязательные наклейки с буквой «Ш» на заднем стекле. Они утратили актуальность. Соответственно, и полиция не имеет права штрафовать людей за их отсутствие.

К слову, на знаменитом ресурсе «Пикабу» россияне высказались об автонаклейках, которые им максимально ненавистны. В число наиболее раздражающих вошли наклейки «Ребенок в машине» - пользователи трактуют ее как «в любой момент могу повести себя неадекватно», стикеры вроде «Хулиган» на машинах лихачей и туфелька и женщин - автолюбителей с комментарием «Уважай меня».

Также граждан раздражают георгиевские ленточки, которые быстро грязнящая и превращаются в кусок замызганной тряпки, псевдофилософские цитаты и уже легендарное «Спасибо деду за победу».

Василий Кучин