telegr wh call

Новости

Санкт-Петербургская биржа может переехать на Дальний Восток

2 Октябрь 2019, 20:45

Долги в России будут списывать по новой схеме

2 Октябрь 2019, 20:15

Госдума решила запретить наклейки на автомобилях

2 Октябрь 2019, 20:00

Столицу сковали жуткие пробки

2 Октябрь 2019, 19:45

Эксперты предрекли рублю скорую смерть

2 Октябрь 2019, 19:30

Китайцы считают русских воинственными

2 Октябрь 2019, 19:15

Благотворительный русско-японский концерт в помощь детям с онкологией откроет фестиваль культур стран АТР

2 Октябрь 2019, 19:06

Тысячи гаишников попали под сокращения

2 Октябрь 2019, 19:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Госдума решила запретить наклейки на автомобилях

2 Октябрь 2019, 20:00

Тюнинг

Отвлекающие наклейки на автомобилях хотят запретить, сообщает DEITA.RU.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Тен. Он уверен, что наклейки провоцируют ДТП. Правда, не все, а лишь некоторые попали в немилость у Тена.

Депутат призывает убрать знаки «женщина за рулем», изображения чайников и фразы «соблюдай дистанцию» и иже с ними, взятые из простонародного обращения.

Посторонние картинки отвлекают водителей от вождения. Законодатель считает абсолютно излишним сообщать о гендерной принадлежности автолюбителя. Кроме того, опытным водителям не стоит клеить «чайники» даже в целях самоиронии.

Даже отвлечение на доли секунды от дороги может стать причиной серьезной аварии. А скорости на дорогах постоянно растут, как и необходимость все оперативнее реагировать на ситуации. Примечательно, что например наклейки вроде «можем повторить» с символикой СССР и фашистской Германии в недвусмысленной позе депутат не упомянул.

Отметим, еще в прошлом году премьер министр Дмитрий Медведев отменил обязательные наклейки с буквой «Ш» на заднем стекле. Они утратили актуальность. Соответственно, и полиция не имеет права штрафовать людей за их отсутствие.

К слову, на знаменитом ресурсе «Пикабу» россияне высказались об автонаклейках, которые им максимально ненавистны. В число наиболее раздражающих вошли наклейки «Ребенок в машине» - пользователи трактуют ее как «в любой момент могу повести себя неадекватно», стикеры вроде «Хулиган» на машинах лихачей и туфелька и женщин - автолюбителей с комментарием «Уважай меня».

Также граждан раздражают георгиевские ленточки, которые быстро грязнящая и превращаются в кусок замызганной тряпки, псевдофилософские цитаты и уже легендарное «Спасибо деду за победу».

Василий Кучин

Читайте также:

Эти предметы признаны опасными для автомобилистов

Мелкие нарушения ПДД оставят без прав надолго

Автотюнингу в России подписали приговор

Популярное

Штрафов ГИБДД не будет в плохую погоду

Власти не поделили деньги в Приморье

В Сети раскрыли новый развод на заправках

Многочисленные аварии блокировали федеральную трассу
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...