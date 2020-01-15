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Госдума сказала, что делать с долгами по кредитам
Жириновский выступил с идеей прощать все долги по
микрозаймам, сообщает DEITA.RU.
Первый заместитель главы думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский прокомментировал предложение своего коллеги Владимира Жириновского. Речь идет о закрытии всех микрофинансовых организаций.
Как пишет РИА Новости, вместе с предложением закрыть такие учреждения Жириновский предложил простить долги. Однако Дивинский не согласен с коллегой: нельзя так сильно давить на бизнес. Депутат отметил, что просрочка по платежам – не дело государства.
По мнению депутата, у всех денег есть хозяева, и в данном случае это бизнес.
Елена Миронова