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6 Декабрь 2019, 18:15

Госдума сказала, что делать с долгами по кредитам

Кредит

Жириновский выступил с идеей прощать все долги по микрозаймам, сообщает DEITA.RU.

Первый заместитель главы думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский прокомментировал предложение своего коллеги Владимира Жириновского. Речь идет о закрытии всех микрофинансовых организаций.

Как пишет РИА Новости, вместе с предложением закрыть такие учреждения Жириновский предложил простить долги. Однако Дивинский не согласен с коллегой: нельзя так сильно давить на бизнес. Депутат отметил, что просрочка по платежам – не дело государства.

По мнению депутата, у всех денег есть хозяева, и в данном случае это бизнес.

Елена Миронова

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