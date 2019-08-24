На рассмотрении у депутатов важная законодательная инициатива, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы рассматривают инициативу запрета на установку на зданиях-объектах культурного наследия кондиционеров. Об этом сообщается на официальном сайте органа законодательной власти.

Если законопроект примут, что на зданиях из реестра культурного наследия будет запрещено размещать технические устройства: кондиционеры, антенны, провода. Исключение – охранные устройства.

При этом, отмечают авторы инициативы, демонтировать уже установленное оборудование никого заставлять не будут – только при проведении следующих реставрационных работ.

Елена Миронова