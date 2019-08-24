На рассмотрении у депутатов важная законодательная
инициатива, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы рассматривают инициативу запрета на установку на зданиях-объектах культурного наследия кондиционеров. Об этом сообщается на официальном сайте органа законодательной власти.
Если законопроект примут, что на зданиях из реестра культурного наследия будет запрещено размещать технические устройства: кондиционеры, антенны, провода. Исключение – охранные устройства.
При этом, отмечают авторы инициативы, демонтировать уже установленное оборудование никого заставлять не будут – только при проведении следующих реставрационных работ.
Елена Миронова