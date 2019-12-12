Госдума увеличила срок выравнивания энерготарифов

В третьем чтении принят законопроект о продлении выравнивании тарифов на Дальнем Востоке еще на год, сообщает DEITA.RU.

Таким образом, как сообщает ТАСС, срок действия надбавки к цене за мощность, которую поставляют производители электроэнергии, увеличивается еще на год.

Отметим, что подобный механизм стартовал в ДВФО с 2017 года. Создан он для того, чтобы снизить тарифы на электричество для потребителей промышленного масштаба и работает сегодня в ряде дальневосточных субъектов. Результатом стало снижение тарифа до 4 рублей в пяти регионах. Предполагалось, что программа выравнивания будет работать три года. Несмотря на это, ряд депутатов и глава профильного министерства приняли решение о том, что данный проект должен получить продление.

Напомним, что ранее глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов говорил о том, что подобная система будет продлена еще на 10 лет - 2028 года. Однако, на настоящий момент срок увеличился на меньшее время.

Александра Маслова