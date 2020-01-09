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Госдума увеличивает алименты
Депутаты Государственной Думы рассмотрят во втором чтении законопроект правительства Дмитрия Медведева об увеличении сумм выплат по алиментам детям, сообщает DEITA.RU.
В документе речь идет о прибавлении к суммам выплат по алиментам детям расходов на аренду квартиры для них к ежемесячному платежу.
Как сказано в пояснительной записке, необходимо расширить список оснований, когда с родителя, который живет отдельно от ребенка, можно через суд потребовать дополнительные выплаты.
Сейчас это происходит в том случае, если, например, несовершеннолетний тяжело болен или получил увечье и за ним необходим постоянный уход. К перечню законодатели планируют прибавить еще один пункт: «отсутствие у ребенка пригодного жилья».
Как считают законотворцы, предусмотренное документом изменение позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты.
Дмитрий Санников