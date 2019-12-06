Госдума вернется к снижению пенсионного возраста

Депутаты Государственной Думы обсудят возможное снижение пенсионного возраста для жителей Арктики и Севера после проведения мониторинга ситуации в регионах, сообщает DEITA.RU.

Об этом рассказала ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко на полях международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

По информации Валентины Пивненко, пенсионный возраст увеличили каждому пятому северянину – 20% населения северных территорий. Рассмотреть же поправки и вернуться к обсуждению вопроса депутаты смогут только после получения финансовых расчетов, во сколько обойдется снижение пенсионного возраста.

Речь парламентарий ведет именно о северянах, а не о всех дальневосточниках. По ее словам, ранее Госдума отклонила предыдущий вариант законопроекта о снижении пенсионного возраста именно на этом основании. По мнению депутата, закон был внесен в спешке, «в нем речь шла только о территориях Дальнего Востока, многие их которых не являются северными территориями». Как считает Валентина Пивненко, законопроект мог бы создать конфликтную ситуацию с другими регионами России, где условия проживания и работы более суровые. Какие именно более суровые регионами считает депутат, ТАСС не приводит.

«Вообще-то мониторинги и исследования всякие нужно проводить перед принятием законов, а не ставить эксперименты на живых людях», - комментируют российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников