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Госдума всерьез взялась за дачников

огород, дача

Ежегодные собрания членов товариществ садоводов и огородников могут проводиться по определённым, фиксированным датам, сообщает DEITA.RU. Такой проект поправок в главный закон российских дачников рассмотрят на заседании Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы в среду, 4 декабря.

Согласно документу, члены садоводы или огородники, объеденные в некоммерческое товарищество, должны собираться и обсуждать важные вопросы не реже, чем один раз в год.

Назначить фиксированные даты предлагают по ряду причин, главная — люди не успевают подготовиться, а некоторые даже узнать о проведении данного собрания. Это происходит даже, несмотря на то, что о собрании сообщают через рассылку уведомлений не позднее чем за две недели.

Екатерина Брязгунова

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