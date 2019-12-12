Госдума введет новые штрафы для бизнеса

Депутаты Госдумы предложили ввести новые штрафы для юридических лиц. На сегодняшний день под санкции такого рода попадают только физлица, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», сегодня за нелегальную перепланировку помещений наказывают только физических лиц. Бизнесмен же вполне может построить, к примеру, магазин в подвале жилого дома без всяких санкций. Депутаты решили, что такой порядок пора изменить.

Как отмечают авторы законопроекта, самовольная перепланировка в жилых домах часто приводит к «трагическим случаям» - обрушениям – иногда с жертвами, либо аварийности всего строения.

Законопроект предлагает штрафовать должностные лица на 4-5 тысяч, а юридические – на 40-50. При этом частные лица будут по-прежнему платить за самовольные перестройки около 2 тысяч.

Александра Маслова