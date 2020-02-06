Госдума заинтересовалась подорожанием овощей на Дальнем Востоке

В Госдуме заговорили об угрозе дефицита продуктов на Дальнем Востоке в связи с закрытием границы с КНР. Накануне, 5 февраля, парламентарии обсудили обращение коллег-дальневосточников от партии ЛДПР, в котором говорится, что в Благовещенске свежие помидоры и перец продаются не более 1 кг в руки по цене в два раза выше, чем раньше. Это связано с приостановлением грузового сообщения с Китаем, пояснили депутаты.



«Подобная ситуация наблюдается в Хабаровском и Приморском краях, где также ограничена работа пунктов пропуска», - говорится в обращении депутатов.

Правда, на момент его подачи в Госдуму информация слегка устарела, так как Приморье приняло решение возобновить грузовое сообщение с Китаем еще 3 февраля, и первые партии овощей, предназначенные в том числе для соседей из Амурской области, уже прибыли в регион.

Тем не менее, депутаты попросили комитет Госдумы по экономической политике поручить ФАС провести мониторинг цен на овощи на Дальнем Востоке и доложить о принимаемых мерах.

«ФАС РФ должен постоянно пресекать и выявлять картельный сговор предпринимателей, чтобы стоимость на эти продукты не возрастала, особенно в сложившейся ситуации с распространением вируса», - заявил депутат Кузьмин.

Предложение коллеги было принято единогласно, ФАС должна ответить в течение 10 дней.

Напомним, ИА DEITA.RU написало о возможном дефиците овощей в ДФО и последующем росте цен еще 31 января, проанализировав состояние тепличных хозяйств в ДФО и долю китайского импорта.