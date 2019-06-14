Резонанс от дела Ивана Голунова начинает влиять на возможность пересмотра статей законодательства, передаёт DEITA.RU.

Как стало известно из официального сообщения на сайте Госдумы России, депутаты собираются проанализировать применение уголовной статьи о фальсификации доказательств.

По словам председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, проработкой данного вопроса займутся профильные комитеты.

Кроме этого, спикер не исключил возможности создания специальной экспертной рабочей группы, которая проведёт детальный разбор статьи УК. Как обозначено на сайте Госдумы, одной из целей этой работы станет выявление возможных коррупционных ёмкостей.

Напомним, что около недели назад в Москве был задержан журналист Иван Голунов, у которого сотрудники полиции якобы нашли при себе запрещённые вещества. После того, как об этом стало известно СМИ, утверждения о невиновности своего коллеги начали высказывать журналисты, за которыми последовали известные люди, а также обычные граждане, начавшие выражать свою солидарность в борьбе с полицейским произволом.

После всероссийского резонанса, в дело лично вмешался глава МВД Владимир Колокольцев, который сообщил о том, что Голунов ни в чём не виновен и был задержан по ошибке. Также главный полицейский страны попросил президента России Владимира Путина уволить двух московских генералов, которые отвечали за работу сотрудников правопорядка, задержавших Голунова.

Сейчас Иван находится на свободе, но инерция от его теперь уже закрытого уголовного дела продолжает влиять на поведение политиков и чиновников. Экспертное сообщество ожидает либерализацию антинаркотического законодательства по 228 статье УК.

Дмитрий Шевченко