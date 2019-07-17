Теперь передавать коллекторам скопившиеся долги за ЖКХ официально запрещено, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Долг можно будет передать управляющей компании, ресурсоснабжающей организации, ТСЖ или жилищному кооперативу. Самому должнику при этом придет уведомление в период до десяти дней.

Любым другим организациям долг передавать незаконно, это может ущемлять права граждан. Угрозы гражданам, особенно пожилым, поступать больше не будут.

Кроме того, говорят авторы инициативы, услуги коллекторов не бесплатны, а недобор по платежам и так есть. Прибавлять к долгу сверху процентов десять – пятнадцать – нерационально.

Закон начал действовать со дня обнародования.

Анастасия Туркова