Давить на должников, угрожая отобрать домашних питомцев, запретят, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ. Госдума уже прорабатывает такие поправки к законодательству.
Как пояснил глава думского комитета Владимир Бурматов, он встречал подобные жестокие ситуации. Женщина взяла займ в десять тысяч рублей на покупку лекарств, а должна оказалась около трехсот тысяч и кота. Животное забрали коллекторы, поскольку больше нечего было забрать.
Такие истории становятся бесчеловечно жестокими, особенно для пожилого человека, а ведь подобных случаев множество, отмечает Бурматов.
Даже сотрудники банков подтвердили факт увеличения подобных выплат, потому что это – действенный способ заставить людей сделать многое, лишь бы вернуть любимца.
Бурматов говорит, что у него скопились фотографии из кредитных организаций, на которых запечатлены стоящие в офисах аквариумы, а также собаки, кошки и другие животные.
Разработка запрещающего данную практику законопроекта начата, к делу подключили Центробанк.
Анастасия Туркова