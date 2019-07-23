Давить на должников, угрожая отобрать домашних питомцев, запретят, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ. Госдума уже прорабатывает такие поправки к законодательству.

Как пояснил глава думского комитета Владимир Бурматов, он встречал подобные жестокие ситуации. Женщина взяла займ в десять тысяч рублей на покупку лекарств, а должна оказалась около трехсот тысяч и кота. Животное забрали коллекторы, поскольку больше нечего было забрать.

Такие истории становятся бесчеловечно жестокими, особенно для пожилого человека, а ведь подобных случаев множество, отмечает Бурматов.

Даже сотрудники банков подтвердили факт увеличения подобных выплат, потому что это – действенный способ заставить людей сделать многое, лишь бы вернуть любимца.

Бурматов говорит, что у него скопились фотографии из кредитных организаций, на которых запечатлены стоящие в офисах аквариумы, а также собаки, кошки и другие животные.

Разработка запрещающего данную практику законопроекта начата, к делу подключили Центробанк.

Анастасия Туркова