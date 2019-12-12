Госдума запретит штрафовать за превышение скорости

Государственная дума запретила ГИБДД выписывать штраф, исходя из расчета средней скорости автомобиля, сообщает DEITA.RU.

Народные избранники заявили, что выписывать подобные штраф невозможно, так как в российском законодательстве нет такого понятия, как «средняя скорость». В связи с этим депутаты от ЛДПР предлагают внести изменения в статью «Превышение установленной скорости движения» КоАП РФ, пишет ТАСС.

Речь идет о пометке, что штраф возможно выписывать только в случае, если нарушение было совершенно в конкретное время в конкретном месте.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что многие российские автомобилисты жалуются на необоснованные штрафы по превышению так называемой средней скорости. Схема действует следующим образом. В начале населенного пункта ставится камера и на выезде из него тоже стоит камера. Двигаться по территории населенного пункта можно не быстрее, чем 79 километров в час. Значит — проехать его можно за определенное время. Если водитель проезжал не за 12 положенных минут, а за 11 – ему приходил штраф.

Екатерина Брязгунова