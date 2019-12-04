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Госдума защитит коммунальных должников от коллекторов
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Госдума защитит коммунальных должников от коллекторов
Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который запретит коллекторам заниматься должниками по коммунальным платежам, сообщает DEITA.RU.
Как пишут «Известия», новый документ планируется составить до конца января 2020 года. Рассмотрен же он будет не раньше весны – на депутатской сессии.
Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что «лазейки», которые сегодня используют коллекторы для своей деятельности, необходимо пресекать полностью.
Отметим, что закон о запрете продаж коллекторам долгов за ЖКХ вступил в силу уже летом 2019 года. Однако, «выбиватели» долгов нашли новый способ для своих трудов – возвращать долги через агентов.
Напомним, что за полгода долги жителей России по коммунальным платежам выросли до 550 млрд рублей.
Александра Маслова