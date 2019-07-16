Многие уже столкнулись с тем, что их квартиры перешли незнакомцам без их ведома, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 16 июля, депутаты Госдумы рассмотрят поправки к закону о «Государственной регистрации недвижимости». Эти изменения помогут уберечь недвижимость россиян от потери квартир.

Как пишет «Парламентская газета», если поправки примут, то собственникам придется заранее уведомлять Росреестр о том, что они собираются проводить сделку с недвижимостью: дарить или продавать. Это понадобится в том случае, если будет необходимость совершать сделку удаленно - с помощью электронной подписи. Если Росреетр не получить уведомление, то недвижимость так и останется за прежним собственником.

Депутаты считают необходимым внести такие поправки из-за того, что в России участились случаи воровства квартир. Мошенники крадут электронные подписи и оформляют сделки без ведома собственников. Сейчас чтобы оградить себя от потери квартиры есть только один путь: написать заявление в МФЦ о том, что все сделки не могут проходить без вашего личного присутствия.

ИА DEITA.RU уже писало о таком случае. Мужчина узнал о том, что «подарил» свою квартиру только когда платежки начали приходить на чужую фамилию. Мошенники украли или подделали его электронную подпись и оформили акт дарения недвижимости.

Елена Миронова