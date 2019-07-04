Депутаты потребовали компенсации советских накоплений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов вместе со своими единомышленниками выступил с инициативой обязать Сбербанк с 2020 года начать выплачивать деньги с вкладов россиян, которые хранились на их счетах до реформы 1991 года.

Предложение парламентариев касается сбережений, размещённых в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Правительство не поддерживает данный законопроект, обращая внимание на то, что, по оценке его разработчиков, ежегодный объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составит не более 1,135 триллиона рублей, при этом источником дополнительного финансирования будут являться увеличившиеся доходы бюджета.

Дмитрий Шевченко